С боевыми еще хуже: эксперт о состоянии учебных самолетов ВСУ

Украинские военные не имеют альтернатив в подготовке к полетам

Парк учебно-тренировочных самолетов в Украине достаточно устаревший и современной техники в нем практически нет. Об этом рассказал авиаэксперт Богдан Долинце в комментарии сайту "Сегодня".

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Хотя эксперт не считает, что возраст является главным фактором безопасности полетов, поскольку самолеты регулярно проходят техосмотры, однако заменить учебный авиапарк на данный момент нечем.

"Курсанты практикуются на том, что есть в ВСУ. Чтобы проводить практику на других самолетах, то они должны быть в наличии…", – так прокомментировали в университете Воздушных сил.

"Если снять "Ан" с полетов, то альтернативы нет. Хуже ситуация с военными боевыми самолетами. Все образцы техники, которые можно использовать для подготовки пилотов, в Украине они не производятся", – подтверждает тенденцию авиаэксперт Богдан Долинце.

Также эксперт отмечает, что полеты – достаточно затратны и стоимость одного вылета может достигать тысяч долларов.

"Затраты на топливо зависят не от расстояния, а от продолжительности полета и загруженности самолета. Все же, если говорить о старых самолетах, то у них расход топлива больше, нежели у современных, имеющих новые двигатели. Не исключено, что затраты на один полет такого самолета мог обойтись в несколько тысяч долларов", – говорит Долинце.

Согласно данным министерства обороны Украины, в прошлом году университет имени Ивана Кожедуба выпустил 394 курсантов. В рядах выпускников были трое защитников Украины, которых наградили орденами "За мужество".

Напомним, в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба сообщили сайту "Сегодня", что капитальный ремонт потерпевшего крушение самолета планировался на конец 2020 – начало 2021 года. Самолету было около 40 лет.

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Также рассказали, что большинство тел погибших курсантов придется опознавать с помощью ДНК-экспертизы, поэтому ранее озвученная дата похорон 29 сентября может перенестись.

О том, как часто случаются катастрофы самолетов "Антонова" – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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