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"С Днем шахтера и Днем города!": Ринат Ахметов поздравил дончан и горняков

30 августа, 09:30

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Донецк всегда в наших сердцах, как бы долго не длилась разлука, отметил Ринат Леонидович

В последние выходные августа традиционно отмечаются День города Донецк и День шахтера. В праздничный день к дончанам и всем горнякам обратился Ринат Ахметов:

Дорогие друзья! Земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера и Днем города!

Я горжусь тем, что родился и вырос в шахтерском краю и в шахтерской семье. Среди людей, которых не пугает тяжелый труд, требующий выносливости и силы духа, бесстрашия и самоотдачи.

Шахтеры всегда были и остаются для всех нас примером настоящей стойкости и героизма. Именно поэтому футбольный клуб, за который болеет Донбасс, с гордостью носит имя "Шахтер".

Вместе с Днем шахтера мы всегда отмечаем и День города – Донецка! Родной город всегда в наших сердцах, как бы долго не длилась разлука. Верю, придет время, и в наш Донецк вернется долгожданный мир, а вместе с ним вернутся и надежды, и амбициозные перспективы, и переполненные трибуны "Донбасс Арены".

С праздником вас, дорогие дончане! С Днем шахтёра и Днем города!

Здоровья вам и вашим близким! Мира нашей родной земле!

С глубоким уважением,

Ринат Ахметов

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Ринат Ахметов день шахтера

Источник: Сегодня

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