С дождями и грозами: чего ждать от погоды на выходных (карта)

На улице будет еще по-летнему тепло

Первые выходные осени еще будут теплыми, однако в некоторых местах пройдут дожди с грозами.

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Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в субботу, 5 сентября , температура в стране достигнет 23-27 градусов. В центре и на востоке Украины будет облачно, возможен дождь. На остальной территории будет сухо, ветер – 5-10 м/с.

В столице в этот день также ожидается сухая погода, температура 23-25 градусов.

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В воскресенье, 6 сентября, непогода переместится на запад Украины. Дожди с грозами следует ожидать во Львовской, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Температура немного поднимется и составит 25-30 градусов, только в западной части страны будет прохладнее – 20-25 градусов.

В Киеве 6 сентября также будет сухо, температура – 23-25 градусов.

Несмотря на прогнозируемые осадки, спасатели предупредили украинцев, что "5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в сентябре. У синоптиков нет однозначных прогнозов, однако все они считают, что в сентябре начнется настоящая погодная осень, а не только календарная.

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Также мы рассказывали, как недавно на западные области страны обрушилась непогода. Так, на Волыни из-за мощных ливней затопило три города.

Видео: facebook.com/tvoe2020vv

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