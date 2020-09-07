С дождями и грозами: синоптики рассказали, какой будет погода 7 сентября

В понедельник, 7 сентября, в большинстве областей Украины будет сухо. Осадки ожидаются только на западе страны.
Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, сегодня дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.
В среднем температура на территории страны будет составлять 24-29 градусов.
В столице 7 сентября ожидается сухая и теплая погода: температура около 27-29 градусов.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что украинцам не стоит ждать "четвертого месяца лета". Последние дни жаркого месяца уже на исходе, и вскоре в свои права вступит осень.
В то же время журналисты сайта "Сегодня" проанализировали и другие прогнозы и узнали, какой сентябрь предсказывают украинцам другие источники. Так, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал нам, что в сентябре завершается переход от лета к осени, то есть на всей территории Украины, кроме южных областей, среднесуточная температура не превысит +15 градусов.
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