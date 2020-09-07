Українська
$ 27,73
32,86
  1. Последние новости Украины

С дождями и грозами: синоптики рассказали, какой будет погода 7 сентября

7 сентября, 07:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В столице в этот день будет тепло и сухо

В понедельник, 7 сентября, в большинстве областей Украины будет сухо. Осадки ожидаются только на западе страны.

Реклама

Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

В среднем температура на территории страны будет составлять 24-29 градусов.

В тренде
Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19
Реклама

В столице 7 сентября ожидается сухая и теплая погода: температура около 27-29 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что украинцам не стоит ждать "четвертого месяца лета". Последние дни жаркого месяца уже на исходе, и вскоре в свои права вступит осень.

В то же время журналисты сайта "Сегодня" проанализировали и другие прогнозы и узнали, какой сентябрь предсказывают украинцам другие источники. Так, замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал нам, что в сентябре завершается переход от лета к осени, то есть на всей территории Украины, кроме южных областей, среднесуточная температура не превысит +15 градусов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды Укргидрометцентр погода в Украине
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это Зеленский
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это ЗеленскийПолитика
Коронавирус в Украине идет на спад: за сутки заболели
Коронавирус в Украине идет на спад: за сутки заболели "всего" 2 107 человекУкраина
Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19
Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19Украина
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)Украина
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причины
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причиныЭкономика
Прокурор Хмельницкой области умер от COVID
Прокурор Хмельницкой области умер от COVIDДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять