С дождями, но не везде: какой будет погода в Украине 19 апреля (карта)

В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на первый день недели – где пройдут дожди – подробности и карта

В Украине в понедельник, 19 апреля, синоптики прогнозируют преимущественно теплую, но облачную погоду.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно прогнозу, сегодня небольшой дождь будет идти во Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. В остальных регионах будет сухо, в большинстве с переменной облачностью.

Температура воздуха на западе страны будет около 11-13 градусов тепла. В остальных регионах 12-15 градусов тепла. Ветер ожидается 3-8 м/с.

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В столице в этот день будет сухо с переменной облачностью, температура днем 11-13 градусов.

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Напомним, ранее климатологи и народный синоптик рассказали сайту "Сегодня", какой будет погода этой весной.

При этом прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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