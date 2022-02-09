"С двухцветными флагами в друзья не принимаю": Бильченко из России продолжает хейтить украинцев

Она запретила украинцам оставлять публичные комментарии на своей странице в Facebook

Евгения Бильченко (на фото) отказалась дружить с украинцами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальная преподавательница-русофилка Евгения Бильченко, которая серьезно заболела в РФ, продолжает негативно выражаться по поводу украинцев.

Об этом она написала в своем Facebook.

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В соцсетях Бильченко начала активно рассказывать об ухудшении своего здоровья и жаловаться на то, что ее не хотят лечить бесплатно. Также она сообщила, что все еще остается без работы. В комментариях тут же отреагировали и советовали идти работать дворником в Санкт-Петербурге.

После этого Бильченко решила закрыть комментарии, но позволила оставлять свои мнения только друзьям с Facebook. По ее словам, ей посыпались запросы на добавление в друзья.

"Людей с двухцветными флагами на аватарке я в друзья не принимаю", – написала Бильченко в ответ на это.

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Чем заболела Бильченко

У нее подозрение на рак шейки матки. Но в то же время она жалуется на отсутствие работы и не сдает анализы, которые ей назначают частные клиники.

Дело в том, что Бильченко, согласно российскому законодательству, не может лечиться в государственных поликлиниках и пользоваться стационаром.

За что Бильченко не любят в Украине

В конце января 2021 года студентка университета Драгоманова заявила, что бросает учебу из-за преподавательницы-сепаратистки. Она рассказала, как Бильченко называла войну России против Украины "гражданской войной", а демократически избранную власть – неонацистским режимом.

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Вскоре оказалось, что это не первые антиукраинские заявления преподавательницы – пару лет назад она заявила, что разочаровалась в Революции Достоинства, а на Донбассе нет российских наемников.

Бильченко рассказала сайту "Сегодня" в феврале, что ее отстранили от преподавания, руководство вуза осудило слова профессора и решало вопрос об ее увольнении. Вскоре ее вовсе сократили со всей кафедрой, и Бильченко уехала в РФ.

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