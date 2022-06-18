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"С каждым днем ситуация ухудшалась": врач из Мариуполя об эвакуации и гуманитарной помощи

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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18 июня, 11:43
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Врач из Мариуполя Елизар рассказал о спасении пострадавших в городе и гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова
Медик из Мариуполя рассказал свою историю о войне
Медик из Мариуполя рассказал свою историю о войне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Елизар – уроженец Горловки, врач-анестезиолог по специальности. После начала войны на Донбассе мужчина переехал в Мариуполь и работал в нескольких медицинских учреждениях. 24 февраля 2022, день полномасштабного вторжения РФ в Украину, он встретил на дежурстве в больнице, предоставляя помощь первым пострадавшим.

Елизар рассказал свою историю "Сегодня" о спасении из плена, эвакуации и гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.

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Помощь оказывали круглосуточно

"Уже в полшестого утра (24 февраля, – ред.) в нашу больницу начали прибывать раненые. С того момента мы непрерывно и круглосуточно оказывали помощь всем, кто в ней нуждался, как гражданским, так и военным", – вспоминает Елизар.

Врач рассказал, что с каждым днем ситуация в городе усугублялась. В середине марта российские оккупанты захватили помещение Областной больницы интенсивного лечения, в которой работал Елизар. Весь персонал и пациенты очутились в заложниках. По словам мужчины, он чудом смог сначала выбраться из плена, а затем и эвакуироваться из блокадного города.

После этого Елизар в течение двух месяцев спасал жизнь пациентов в Днепропетровской областной клинической больнице имени И. И. Мечникова. Недавно мужчина вместе со своей семьей переехал в Киев. Как переселенцы, в управлении социальной защиты населения Печерского района они получили гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова.

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"О деятельности Фонда я знаю еще с 2014 года. Помню грузы гуманитарной помощи, которые Фонд направлял в Донецк и другие города. Кроме того, мне известны случаи, когда Фонд помогал спасать жизнь детей, в частности, и в Мариуполе", – рассказывает врач.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 млн человек. Более 1,2 млн. из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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"Видел, как сквозь рану бьется сердце ребенка"

Ранее мы рассказывали историю парамедика из Мариуполя, доверившего ее Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Парамедик экстренной медицинской помощи Мариуполя Сергей Чорнобривец пришел в больницу в первый день полномасштабной войны и отработал 22 дня подряд. Читайте о том, как он спасал жизнь детей и взрослых, пострадавших от боевых действий.

Мы также писали о том, что популярный футболист Украины, которого знает весь мир, Роман Яремчук рассказал об ужасах, которые пережили его родные и з-за РФ, Музею "Голоса Мирных".

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Непокоренные
Сергей Чорнобривец – парамедик экстренной медицинской помощи из Мариуполя, который 22 дня подряд (с короткими перерывами на сон) спасал жизни людей. Сотни раненых мариупольцев выжили благодаря ему.
История медика
Герої не вмирають!

Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

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