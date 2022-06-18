"С каждым днем ситуация ухудшалась": врач из Мариуполя об эвакуации и гуманитарной помощи

Врач из Мариуполя Елизар рассказал о спасении пострадавших в городе и гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

Медик из Мариуполя рассказал свою историю о войне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Елизар – уроженец Горловки, врач-анестезиолог по специальности. После начала войны на Донбассе мужчина переехал в Мариуполь и работал в нескольких медицинских учреждениях. 24 февраля 2022, день полномасштабного вторжения РФ в Украину, он встретил на дежурстве в больнице, предоставляя помощь первым пострадавшим.

Елизар рассказал свою историю "Сегодня" о спасении из плена, эвакуации и гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.

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Помощь оказывали круглосуточно

"Уже в полшестого утра (24 февраля, – ред.) в нашу больницу начали прибывать раненые. С того момента мы непрерывно и круглосуточно оказывали помощь всем, кто в ней нуждался, как гражданским, так и военным", – вспоминает Елизар.

Врач рассказал, что с каждым днем ситуация в городе усугублялась. В середине марта российские оккупанты захватили помещение Областной больницы интенсивного лечения, в которой работал Елизар. Весь персонал и пациенты очутились в заложниках. По словам мужчины, он чудом смог сначала выбраться из плена, а затем и эвакуироваться из блокадного города.

После этого Елизар в течение двух месяцев спасал жизнь пациентов в Днепропетровской областной клинической больнице имени И. И. Мечникова. Недавно мужчина вместе со своей семьей переехал в Киев. Как переселенцы, в управлении социальной защиты населения Печерского района они получили гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова.

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"О деятельности Фонда я знаю еще с 2014 года. Помню грузы гуманитарной помощи, которые Фонд направлял в Донецк и другие города. Кроме того, мне известны случаи, когда Фонд помогал спасать жизнь детей, в частности, и в Мариуполе", – рассказывает врач.

Отметим, что с 24 февраля 2022 гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 млн человек. Более 1,2 млн. из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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"Видел, как сквозь рану бьется сердце ребенка"

Ранее мы рассказывали историю парамедика из Мариуполя, доверившего ее Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Парамедик экстренной медицинской помощи Мариуполя Сергей Чорнобривец пришел в больницу в первый день полномасштабной войны и отработал 22 дня подряд. Читайте о том, как он спасал жизнь детей и взрослых, пострадавших от боевых действий.

Мы также писали о том, что популярный футболист Украины, которого знает весь мир, Роман Яремчук рассказал об ужасах, которые пережили его родные и з-за РФ, Музею "Голоса Мирных".