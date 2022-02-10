С каждым днем теплее! Где завтра в Украине будет +12

Синоптики рассказали, где завтра в стране будут осадки и ветер, а где ждать сухую погоду

Небольшой дождь будет в отдельных регионах / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 11 февраля, будет с дождем, мокрым снегом и солнцем, а температура воздуха поднимется до +12 градусов. На юге и в центре страны даже возможны солнечные прояснения.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Температура воздуха в течение дня будет от +5 до +10 градусов, а на юге и на западе от +6 до +12 градусов. В восточных областях и на северо-востоке синоптик обещает до +6 градусов.

Небольшой дождь будет в отдельных районах западной части страны, а также на крайнем севере и местами в восточных областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве завтра будет преобладать теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до +8 градусов. Осадков не будет, однако стоит ожидать порывистый ветер.

Реклама

Погода в Украине на 11 февраля. Фото: Наталии Диденко

Какая будет температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

Ранее мы писали: