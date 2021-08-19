С комфортной погодой повезет не всем: где снова будет штормить в пятницу

Антициклон Fridoline в большинство областей принесет очень хорошую погоду, но в некоторых регионов нас ждет неприятный сюрприз

Погода готовит сюрпризы украинцам - и приятный, и не очень

В пятницу, 20 августа, на большей части территории страны будет сухая и комфортная погода. Лишь в нескольких областях пройдут дожди с грозами, даже объявлено штормовое предупреждение.

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Как сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко, завтра кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны благодаря антициклону Fridoline.

На юге, севере и в центре завтра будет усиливаться ветер.

Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах 24-28 градусов, на западе ожидается 21-26 градусов, в восточных областях 25-30 градусов.

В Киеве 20 августа дожди маловероятны, в течение дня ожидается около 25 градусов. 21, 22 и 23 августа в столице будет преобладать сухая, солнечная, теплая погода.

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В Укргидрометцентре предупредили, что 20 августа местами в юго-восточной части град и шквалы 15-20 м/с.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская говорит, что такие капризы погоды связаны с таянием ледников.

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаево и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и кренило деревья.

В Хмельницком из-за непогоды были затоплены улицы, а сильный ветер валил деревья.

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