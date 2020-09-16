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С квадрокоптеров и дронов: в Украине открыли охоту на поджигателей сухой травы и листьев (видео)

16 сентября, 17:33

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Штраф за сжигание сухостоя и опавшей листвы грозит даже тем, кто делает это у себя во дворе

Верховная Рада существенно увеличила штрафы за сжигание травы и листьев. Вам стоит знать, что если вы решили развести костер даже в собственном дворе – придется заплатить штраф от трех тысяч гривен. Следить за нарушителями начали прямо с неба, с помощью квадрокоптеров и дронов. Корреспонденты новостей "Сегодня" таким образом уже попытались найти поджигателей.

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Листья горит – дышать нечем. Каждую осень сельские жители и огородники активно жгут сухостой. Чрезвычайники выслеживают нарушителей правопорядка с квадрокоптера. С высоты птичьего полета хорошо видны места возгорания.

Команда новостей "Сегодня" тоже отправилась на поиски поджигателей. Мы выехали в частный сектор примерно в 60 километрах от Киева, и сначала дыма мы не видели. Но стоило пройтись чуть дальше, как почувствовали запах гари. За забором и деревьями мы увидели дым. Самое время запускать квадрокоптер, чтобы выяснить, кто, что и где поджег. Завидев воздушного разведчика, эко-нарушительница прячется в дом. Впоследствии хозяйка признается, что несмотря на запреты, подожгла сухую траву:

"Ну, так получилось".

В Днепре поджигателей тоже ищут с помощью дрона. В мэрии говорят, что за один полет ловят до пяти нарушителей. Попавшихся в первый раз – предупреждают. А рецидивистам уже выписывают штраф.

"Зависаем над самым очагом. На высоте четыре-пять метров, чтобы можно было выявить адрес", – объясняет тонкости противокострового пилотирования Владислав Ванжа, главный специалист отдела контроля за благоустройством Днепровского городского совета.

На Прикарпатье специальная машина с громкоговорителем ездит по местам, где в свое время фиксировали случаи сжигания сухостоя. Совместно с МЧС-никами в рейды отправляется и Муниципальная инспекция и составляет на поджигателей админпротокол.

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Сжигание сухой травы и листьев вредит не только окружающей среде, но и человеку, – в который раз напоминают экологи. Вдыхание дыма вызывает тяжелые болезни легких.

"Сжигать остатки природы там, где они должны переработаться естественным путем, и стать почвой – это преступление против окружающей среды, против климата и самих себя. Лучший вариант – это завести компостную кучу", – объясняет эколог Алексей Василюк.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что полиция задержала агронома-поджигателя, который поджог стерню в нарушении существующих правил и законов и пытался скрыться с места преступления.

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поджог листва сжигание трава сухостой

Источник: Сегодня

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