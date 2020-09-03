С линейки на карантин: в Украине из-за коронавируса закрывают школы

В Украине еще толком не успел начаться новый учебный год, а в школах уже начали фиксировать вспышки коронавирусной инфекции. В некоторые учебные заведения COVID-19 пробрался еще до начала занятий.

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Первой из-за коронавируса школу закрыли в Киеве. 31 августа в столице на карантин отправили школу № 240 "Социум". Как рассказали в Киевсовете, тут опасную инфекцию подхватили два учителя. Они, в свою очередь, контактировали с коллегами. А это, как выяснилось, 21 человек. В связи с ситуацией школа перешла на онлайн-обучение.

Накануне 1 сентября отличилась и Каменская средняя общеобразовательная школа в Черновицкой области. Там, как рассказал глава Сторожинецкой районной государственной администрации Дмитрий Балинов, тоже заболели учителя. В итоге – учебное заведение отправили на карантин, а детям придется учиться онлайн.

Остальные же школы сумели отпраздновать День знаний, но позже их ждала та же участь. В частности, в Бердянске в Запорожской области в общеобразовательной школе №4 после 1 сентября на карантин отправили весь класс. Там коронавирусом заразился ученик.

Аналогичная ситуация после празднования 1 сентября сложилась и в винницкой школе №32. По словам директора учебного заведения Александра Швеца, заболевший ученик успел побывать на первом праздничном уроке, а уже вечером у него подтвердили COVID-19.

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"В связи с тем, что этот праздничный урок проводила и контактировала с детьми только их учитель начальной школы, то, соответственно, она и класс переходит на самоизоляцию на 14 календарных дней (2-15 сентября)", – рассказал директор.

Эти две недели дети, которые контактировали с зараженным, будут учиться дистанционно.

Еще одну школу на карантин закрыли сегодня, 3 сентября. Речь идет о средней школе №2 города Василькова, что под Киевом. Тут заболел один из учителей. Теперь 356 учеников и 21 коллега зараженного на протяжении двух недель будут вынуждены находиться на изоляции. Учиться они будут тоже дистанционно.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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