Декретный отпуск для пап: как изменится жизнь украинских семей

Украинским мужчинам упростят процедуру предоставления отпуска по уходу за ребенком. И таким образом уравняют в правах по выходу в декрет мать и отца.
На что же именно могут надеяться мужчины, узнавала корреспондентка "Сегодня" Дарья Добровольская.
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Рассмотреть проблему в деталях поможет пример семьи Багаликов.
Папа Сергей мечтает о декрете с рождения сына, чтобы любовь и заботу отдавать малышу и помогать жене. Он может покормить трехмесячного Тимофейчика, искупать и поменять подгузник. И был бы рад с утра до вечера наблюдать, как растет его любимый сын.
"Дина гораздо лучше укладывает его спать. Я гораздо лучше меняю подгузники, очень люблю из бутылочки кормить, и Тимофей у меня очень вкусно ест", – делится Сергей родительскими успехами.
Жена Сергея, Дина, – физическое лицо – предприниматель(ФЛП) и не имеет права на отпуск, даже декретный.
"Когда мать ФЛП, нет ни у кого права из ее семьи уйти в декрет. А ведь когда появляется ребенок, за ним должен кто-то присматривать", – удивляется Дина.
Женщина признается, что работать и уделять малышу внимание очень тяжело. Поэтому, когда муж утром идет на работу, начинаются настоящие испытания.
"Я стала меньше посещать семинары или курсы, меньше читать книги, меньше ходить в спортзал", – рассказывает Дина, как жертвует собственными интересами.
Помочь таким семьям, как Багалики, взялись народные избранники. Они изменили нынешний закон об отпусках и кодекс законов о труде. И даже приняли документ в первом чтении.
"Он решает пробел в нынешнем законодательстве... И уравнивает мужчин и женщин в праве на декретный отпуск", – объясняет адвокат Виталий Жадобин.
Ранее право на отпуск по уходу за ребенком по достижению им трехлетнего возраста было у матери. А после принятия законопроекта равные права на реализацию этого отпуска будут как у отца, так и у матери.
Кроме того, если законопроект примут, отец сможет:
- Взять две недели оплачиваемого отпуска после рождения младенца.
- Получит право на сокращение рабочего времени, если сам воспитывает ребенка в возрасте до четырнадцати лет или малыша с ограниченными возможностями.
- Дополнительный отпуск сможет оформить и мужчина, который воспитывает двух или более детей в возрасте до пятнадцати лет, малышей с ограниченными возможностями или усыновленного ребенка.
Ранее такие права имели только матери. Мужчины в Европе реализуют их не первый год.
Например, в Финляндии отцам предоставляют девять недель отпуска по уходу за ребенком, в Португалии – пять, в Литве – четыре.
А вот в Украине принять соответствующий законопроект планируют до марта.
Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 1 декабря 2020 года приняла в первом чтении законопроект №3695, которым предлагается дать право отцам на декретный отпуск. За соответствующий документ проголосовал 301 народный депутат.
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