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Декретный отпуск для пап: как изменится жизнь украинских семей

3 января, 12:03

Ольга Литвин Ольга Литвин

Рада уже в первом квартале 2021 года может рассмотреть закон во втором чтении

/ Фото: Unsplash

Украинским мужчинам упростят процедуру предоставления отпуска по уходу за ребенком. И таким образом уравняют в правах по выходу в декрет мать и отца.

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На что же именно могут надеяться мужчины, узнавала корреспондентка "Сегодня" Дарья Добровольская.

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Рассмотреть проблему в деталях поможет пример семьи Багаликов.

Папа Сергей мечтает о декрете с рождения сына, чтобы любовь и заботу отдавать малышу и помогать жене. Он может покормить трехмесячного Тимофейчика, искупать и поменять подгузник. И был бы рад с утра до вечера наблюдать, как растет его любимый сын.

"Дина гораздо лучше укладывает его спать. Я гораздо лучше меняю подгузники, очень люблю из бутылочки кормить, и Тимофей у меня очень вкусно ест", – делится Сергей родительскими успехами.

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Жена Сергея, Дина, – физическое лицо – предприниматель(ФЛП) и не имеет права на отпуск, даже декретный.

"Когда мать ФЛП, нет ни у кого права из ее семьи уйти в декрет. А ведь когда появляется ребенок, за ним должен кто-то присматривать", – удивляется Дина.

Женщина признается, что работать и уделять малышу внимание очень тяжело. Поэтому, когда муж утром идет на работу, начинаются настоящие испытания.

"Я стала меньше посещать семинары или курсы, меньше читать книги, меньше ходить в спортзал", – рассказывает Дина, как жертвует собственными интересами.

Помочь таким семьям, как Багалики, взялись народные избранники. Они изменили нынешний закон об отпусках и кодекс законов о труде. И даже приняли документ в первом чтении.

"Он решает пробел в нынешнем законодательстве... И уравнивает мужчин и женщин в праве на декретный отпуск", – объясняет адвокат Виталий Жадобин.

Ранее право на отпуск по уходу за ребенком по достижению им трехлетнего возраста было у матери. А после принятия законопроекта равные права на реализацию этого отпуска будут как у отца, так и у матери.

Кроме того, если законопроект примут, отец сможет:

  • Взять две недели оплачиваемого отпуска после рождения младенца.
  • Получит право на сокращение рабочего времени, если сам воспитывает ребенка в возрасте до четырнадцати лет или малыша с ограниченными возможностями.
  • Дополнительный отпуск сможет оформить и мужчина, который воспитывает двух или более детей в возрасте до пятнадцати лет, малышей с ограниченными возможностями или усыновленного ребенка.
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Ранее такие права имели только матери. Мужчины в Европе реализуют их не первый год.

Например, в Финляндии отцам предоставляют девять недель отпуска по уходу за ребенком, в Португалии – пять, в Литве – четыре.

А вот в Украине принять соответствующий законопроект планируют до марта.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании 1 декабря 2020 года приняла в первом чтении законопроект №3695, которым предлагается дать право отцам на декретный отпуск. За соответствующий документ проголосовал 301 народный депутат.

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