С начала вторжения РФ выпустила по Украине 113 ракет типа "Искандер" и "Калибр" – Залужный

Преступления оккупантов требует расследования Гаагского трибунала

28 февраля, враг нанес 2 ракетных удара по территории Украины. Коллаж "Сегодня"

С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный,

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"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 28 февраля