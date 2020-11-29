С погодой повезет не всем: прогноз синоптиков на начало недели (карта)

В Украине в начале недели температура будет держаться в районах нуля. В понедельник в стране пройдет дождь со снегом, а во вторник в половине областей будет солнечно.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 30 ноября в Украине будет преимущественно облачно. На западе и в центре температура составит около -1-3 градусов. Снег пройдет в западных областях, а в Сумской и Кировоградской области – сильный дождь со снегом.

В столице завтра также выпадет снег, температура -1-1 градус.

Реклама

Во вторник, 1 декабря, в западных областях, а также в Донецкой и Луганской областях будет солнечно и без осадков. Температура ожидается -1-4 градуса. На остальной территории синоптики прогнозируют снег и дождь со снегом. Там будет облачно, температура -1-4 градуса.

В тренде Жена подозреваемого в педофилии Ктиторчука считает обвинения клеветой

В Киеве в первый день зимы будет снежно и облачно. Днем ожидается -1-1 градус.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой .

Также известно, что календарная зима начнется с незначительного похолодания .

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама