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С сегодняшнего дня на дорогах Украины появятся автомобили-фантомы: что ждет водителей

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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25 января, 06:00
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Машины будут без опознавательных знаков, но они смогут фиксировать скорость нескольких авто одновременно
К ответственности за нарушение будет привлекается владелец авто или надлежащий пользователь / Коллаж "Сегодня"
К ответственности за нарушение будет привлекается владелец авто или надлежащий пользователь / Коллаж "Сегодня"

С сегодняшнего дня, 25 января, в Украине будут патрулировать автомобили-фантомы. Эти полицейские машины без опознавательных знаков. Они смогут неприметно фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Как будут работать автомобили

Эти автомобили оснащены системами контроля скорости. Они могут измерять скорость других автомобилей при движении самого фантома, а также, когда фантом стоит в определенном месте.

Когда авто зафиксирует правонарушения, происходит считывание и распознавание номерных знаков нарушителя. Дальше эту информацию проверяют в базах данных.

Почти все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме.

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Будут ли штрафы?

Данные про нарушение будут прорабатываться и автоматически формироваться в постановления об административных правонарушениях. К ответственности, в таком случае, привлекается владелец автомобиля или прикрепленный пользователь.

Аварии в Украине

В Украине в 2021 году было 5019 аварий с участием водителей, которые находились пьяные за рулем. В этих ДТП погибли 113 человек, а 1072 человека получили травмы.

За январь 2022 года уже зафиксировали 6567 случаев нетрезвого управления транспортом.

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