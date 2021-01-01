WhatsApp исчезнет со смартфонов

Популярный мессенджер больше не будет работать на устаревшем программном обеспечении

Бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp с сегодняшнего дня прекращает поддержку устаревших версий Android и iOS.

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В ночь на 1 января 2021 года популярный мессенджер перестал работать на смартфонах с устаревшим программным обеспечением. Это касается:

"Айфонов" на iOS 8 (iPhone 4 и более ранние модели);

смартфонов на Android 4.0.3 и ниже.

А вот владельцы iPhone 4S, 5, 5S, 5c, 6 и 6S, чтобы продолжать и дальше использовать WhatsApp, должны будут обновить операционную систему.

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Напомним, ранее Facebook запустил перекрестный чат между Messenger и Instagram. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил о масштабной интеграции Messenger, Instagram Direct и WhatsApp, которая объединит миллиарды людей в единую платформу обмена сообщениями.

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