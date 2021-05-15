С удовольствием это сделаем: Медведчука могут обменять на политзаключенных Кремля

В список на обмен лидера ОПЗЖ могут включить, если осудят, – пока идет следствие, а Медведчук под домашним арестом

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине предполагают возможность обмена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинцев, незаконно заключенных в российских тюрьмах.

Реклама

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера".

"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", – сказал Данилов, отвечая на вопрос, возможен ли обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов.

Отметим, что подобный сценарий возможен, если Медведчука осудят.

Читайте также: Коротко и по делу. Что происходит после суда над Медведчуком и как отомстит Путин – главное

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн.

Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия по делу Медведчука.