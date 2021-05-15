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С удовольствием это сделаем: Медведчука могут обменять на политзаключенных Кремля

15 мая, 10:40

Виктория Барановская Виктория Барановская

В список на обмен лидера ОПЗЖ могут включить, если осудят, – пока идет следствие, а Медведчук под домашним арестом

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине предполагают возможность обмена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинцев, незаконно заключенных в российских тюрьмах.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера".

"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", – сказал Данилов, отвечая на вопрос, возможен ли обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов.

Отметим, что подобный сценарий возможен, если Медведчука осудят.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн.

Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия по делу Медведчука.

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