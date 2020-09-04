С заботой о новом поколении

К началу учебного года национальный телеком-оператор Vega выпустил информационный видеоролик о правилах безопасного пользования интернетом для детей, которые уже начинают активно покорять новые информационные пространства.

Простой и понятный мультфильм, в котором на примере милой героини Марички рассказываются основные правила безопасности детей в сети Интернет.

"Подрастающее поколение очень прогрессивное в освоении информационных технологий и гаджетов в целом, поэтому наша компания постоянно внедряет актуальные телеком-решения как для бизнеса, так и для частных пользователей, чтобы каждый абонент имел быстрый доступ к нужной информации. С популярностью дистанционного обучения и из-за эпидемиологической ситуации в стране, дети больше времени проводят онлайн и чрезвычайно важно, чтобы все понимали не только о полезных возможностях интернета, но и осознавали, чего именно стоит опасаться. Чтобы привлечь внимание общества к проблеме мошенничества в сети и предостеречь от опасности подрастающее поколение, мы создали анимационную видеоинструкцию. Она поможет взрослым познакомить самых маленьких пользователей с элементарными правилами безопасности в интернете", – прокомментировал генеральный директор Vega Мурат Чинар.

Открывать только проверенные сайты, хранить пароли и личную информацию, быть внимательными в общении с незнакомцами и всегда советоваться с родителями научит этот мультфильм. Смотрите с удовольствием, показывайте юным любителям виртуального мира и делитесь с друзьями.

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