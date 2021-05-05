Саакашвили показал коррупцию в Украине на детских кубиках (видео)

Политик утверждает, что с такой ужасной бюрократией как в Украине он не сталкивался ни в одной стране мира

Председатель исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили принес в студию ток-шоу детские пластмасовые кубики, при помощи которых показал, каким образом коррупция и бюрократия крадут у украинцев деньги.

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Перформанс экс-президент Грузии провел в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

Он выстроил перед собой на столе две пирамидки из красных и синих кубиков – которые обозначали доходы госбюджета и теневого бюджета Украины. В их основаниях из разноцветных кубиков были сложены слова "Крадуть бюджет".

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Саакашвили подчеркнул, что в Украине не меняют систему, а просто переводят с места на место удобных людей.

"Это выглядит, простите, плохо. Не меняя систему, просто называя громкие фамилии – это похоже на кампанейщину", - заявил Саакашвили.

По его словам, с такой ужасной бюрократией как в Украине он не сталкивался ни в одной стране мира.

"Я и моя команда работали на реформах во многих странах – в Албании, Америке, Средней Азии, Африке... ни в одной стране мира я не видел такой развращенной, такой циничной, такой до мозга костей отвратительной бюрократии, которая есть в Украине. Почему вы позволяете себя им всем иметь?!" - заявил политик.

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Он добавил, что украинцы не должны унижаться, пытаясь получить у бюрократов всевозможные справки, а должны "снести всю эту систему". Говоря это, он скинул со стола часть кубиков.

Напомним, ранее Михеил Саакашвили ответил министру финансов Сергею Марченко, который назвал его "фейком" и "шулером с большой дороги", назвав оппонента "дешевой, проворовавшейся козявкой" и "ничтожеством".