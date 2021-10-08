"Саакашвили попросил рвать". Труханов сделал заявление возле здания суда (видео)

Орган досудебного расследования подозревает 16 граждан в нанесении ущерба территориальной громаде Одессы, в том числе и Геннадия Труханова

Труханову сегодня избирают меру пресечения / Фото: Коллаж: Сегодня

Городской голова Одессы Геннадий Труханов выступает в суде, где сегодня ему должны избрать меру пресечения. Он считает, что дело против него – это политическое преследование.

По его словам, его считают "вишенкой на торте". Скорее всего, говоря это, он думает, что, преследуя его, добиваются его политического отстранения.

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Также мэр Одессы Геннадий Труханов во время перерыва в суде рассказал свою версию возникновения уголовного дела против него. Он заявил, что суммы залога в 120 млн грн, на которой настаивает обвинение, у него нет.

Также Труханов сообщил информацию, что в свое время Михаил Саакашвили говорил с руководством НАБУ о необходимости его преследования.

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"Я чувствую стыд за то, что сейчас здесь происходит", – сказал Труханов.

Уточнил, что должен находиться в Одессе, потому как там непростая ситуация с коронавирусом и на носу отопительный сезон.

Подозрение Труханову

Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову 6 октября.

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"Информирую общество о том, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", – рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она добавила, что все эти люди причастны к преступлениям, направленным на завладение земельными участками в Одессе.

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