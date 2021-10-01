Саакашвили спустя 8 лет прибыл в Грузию, а Кличко зачитал рэп – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Мало кого в Сети оставило равнодушным то, что мэр Киева зачитал рэп, а также первый казус "Слуг народа", которые отправились в Трускавец

Фокус Саакашвили с приездом в Грузию будут обсуждать еще долго / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости пятницы, 1 октября.

Саакашвили спустя 8 лет прибыл в Грузию

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили заявляет, что он уже прибыл в Грузию.

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Позже политик опубликовал видео, на котором говорит, что он сейчас находится в Батуми.

В МВД Грузии заявили, что не располагают информацией о нахождении политика на грузинской территории.

"Газпром" начал поставки газа в Венгрию

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"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию в обход Украины. Поставки – через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

"1 октября 2021 с начала нового газового суток (07:00) приостановлено транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 м3 в сутки", – говорится в сообщении.

Отметим, что лишь в 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,6 млрд куб. м газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.

В Украину идут заморозки

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В Укргидрометцентре рассказали, где и сколько еще продлятся заморозки в стране. Они будут минимум до 3 октября.

Ночью 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5° – уровень опасности желтый.

В северо-восточных областях будут заморозки в воздухе 0-3 – уровень опасности оранжевый.

"Слуги народа" отправились в Трускавец – первый казус

Слуги народа" отправились в Трускавец на поезде, но по дороге случился казус – из специального "депутатского" вагона переселили в другой для простых людей двух журналистов, чтобы они освободили места для депутатов.

Наличие билетов у представителей СМИ депутаты "перебили" документом о "принудительной пересадке пассажиров".

Виталий Кличко "ворвался" зачитал рэп

Мэр Киева Виталий Кличко эффектно "ворвался" на концерт украинской группы Karta Svitu и зачитал рэп.

Видео появилось в Сети.