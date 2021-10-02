Саакашвили задержали в Грузии, а в Киеве в два раза повысят тарифы на отопление – главные новости за ночь

Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию, задержали на территории страны, а цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%.

О задержании заявил премьер-министр Грузии, а киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен. Коллаж "Сегодня"

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Саакашвили задержали в Грузии

Главу Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президента Грузии (2004-2013) Михеила Саакашвили, который прилетел в Грузию спустя восемь лет, задержали на территории страны.

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Адвокат Саакашвили назвал его арест политическим решением / Фото: Коллаж: Сегодня

Самый сильный человек России умер от коронавируса

Несколько дней знаменитый спортсмен провел в реанимации, но так и не пришел в сознание. Ему был 61 год. За день до этого от коронавируса скончалась его сестра. Синеглазов специализировался на гиревом спорте и выполнении трюков со снарядами. За свою карьеру он установил 26 мировых рекордов, а в 2009 году был признан самым сильным человеком России.

Владимир Синеглазов умер от коронавируса / Фото: РИА Новости

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В Киеве в два раза повысят тарифы на отопление

Цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней платежки за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысячи гривен.

Соответствующий проект решения уже опубликован на сайте КГГА.

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Светлана Гук рассказала, как лечить коронавирус дома. Коллаж: "Сегодня"

В Украине хотят снизить процент на ипотеку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на выездном заседании фракции "Слуги народа" в Трускавце рассказал о дальнейших планах по доступной ипотеке. В частности, в правительстве рассматривают возможность запуска ипотеки под 5%.