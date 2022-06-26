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Садовой объяснил "Сегодня", могут ли во Львове снести кофейню, где гостила Джоли

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Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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26 июня, 19:37
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Мэр города рассказал о юридических проблемах с этим МАФом
Садовый рассказал, что будет с кафе, где гостила Анджелина Джоли.
Садовый рассказал, что будет с кафе, где гостила Анджелина Джоли. / Фото: Коллаж: Сегодня

Стало известно, снесут ли львовскую кофейню-МАФ, где в апреле гостила звезда Голливуда Анджелина Джоли. В некоторых Telegram-каналах появилась информация, что якобы снести кофейню распорядился мэр Львова Андрей Садовой.

Но в комментарии для "Сегодня" львовский городской голова частично опроверг это.

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"Это была дискуссия во время разговора со стендап-комиками, когда они собирали деньги для ВСУ. Никаких распоряжений о сносе нет!" – сказал нам Андрей Садовой.

Но к этому добавил: "У МАФа через "левое" решение суда оформлено право собственности. Есть юридические проблемы, судебные процессы по этому МАФу, решение будет приниматься исключительно в рамках действующего законодательства. Последнее слово будет за судом".

Джоли в Украине

В конце апреля голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Украину, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны. Ее заметили во Львове, когда она зашла в местное кафе.

Во время ее визита на вокзал, где актриса встречалась с переселенцами из Донецкой области, началась воздушная тревога. Вместе с толпой она бежала в бомбоубежище.

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Кроме того, во время своей поездки Джоли посетила детский учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Бориславе. Там звезда охотно общалась с маленькими украинцами, давала автографы и делала фото.

О своем визите в Украину Джоли сказала:

"Для меня большая честь быть свидетелем стойкости, мужества и достоинства украинского народа. Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает".

Ранее мы писали, что 14-летний Юлиан моментально стал известным на всю Украину (и не только) после того, как попал на видео с Анджелиной Джоли во львовском кафе. Парень был настолько увлечен своим смартфоном, что не заметил голливудскую актрису. Вскоре это стало поводом для десятков мэмов. Однако подросток решил воспользоваться своей популярностью неожиданным способом.

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Мы рассказывали, что заказала актриса во львовском кафе.

Сайт "Сегодня" также писал, как в МИД Украины ответили на истерику Кремля относительно приезда Джоли во Львов.

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