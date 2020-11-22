Українська
$ 28,26
33,44
  1. Последние новости Украины

Садовой выиграл у Синютки выборы во Львове – результат экзитпола

22 ноября, 20:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Андрей Садовой набирает 62,8% голосов избирателей

Появились первые результаты второго тура местных выборов во Львове – по данным опроса, побеждает действующий мэр Андрей Садовой.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные экзитпола Liberty Report по заказу "Студии Савика Шустера".

Садовой набирает 62,8% голосов избирателей, а его оппонент Олег Синютка – 37,2%.

Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября.

В тренде
Скандальная брусчатка в Черновцах: кандидат в депутаты достроит дорожки, хотя его не выбрали

В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском – результаты выборов не принесли неожиданностей.

Реклама

Также мы писали о том, что в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это план Б": правительство рассматривает полный локдаун в УкраинеУкраина
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Экономика
В Киеве продавцы шепотом зазывают покупателей
В Киеве продавцы шепотом зазывают покупателей "примерить вещи" (фото)Украина
Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев
Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 14 тысяч новых случаевУкраина
Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. Репортаж
Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. РепортажДругие новости
Кризис любит кеш. 5 советов, как пережить локдаун на уровне семейного бюджета
Кризис любит кеш. 5 советов, как пережить локдаун на уровне семейного бюджетаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять