Садовой выиграл у Синютки выборы во Львове – результат экзитпола

Появились первые результаты второго тура местных выборов во Львове – по данным опроса, побеждает действующий мэр Андрей Садовой.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола Liberty Report по заказу "Студии Савика Шустера".

Садовой набирает 62,8% голосов избирателей, а его оппонент Олег Синютка – 37,2%.

Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября.

В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском – результаты выборов не принесли неожиданностей.

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Также мы писали о том, что в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

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