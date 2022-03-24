Сакварелидзе дал прогноз, что ждет Украину после войны

Бывший заместитель генерального прокурора уверяет, что вокруг страны будет строиться новый европейский порядок

По словам Давида Сакварелидзе, войну с Россией можно было избежать / Коллаж "Сегодня"

После войны будущие альянсы военные и политические будут строиться вокруг Украины, вокруг ее свободы и вокруг украинского решения с кем стране будет удобнее и эффективнее идти дальше.

Об этом рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.

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"Сейчас наступает время региональных союзов. Тот мировой порядок, который был, он не до конца оправдал себя. Хотя я не могу сказать, что они нам не помогают, но не так, как нужно было. Вокруг Украины, и флагманом этого всего будет Украина, будет строиться этот новый европейский порядок", – утверждает Давид Сакварелидзе.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины уверен, что если бы у страны был "план Маршалла" еще в 2014 году, то войны с Россией можно было бы избежать.

"Вы помните, в нашем эфире еще год назад я рассказывал, что считал самым важным – доставить "план Маршалла" для Украины для того, чтобы Украина быстро встала на ноги, чтобы мы предотвратили то, что сегодня происходит. Если бы этот "план Маршалла" у нас появился уже в 2014 году, то этого сегодня бы не случилось. Все из-за того, что Украина бы была в 10 раз сильнее и Путин не сунулся бы сюда, как не сунулся в свое время в Швейцарию Гитлер. Медленно, но все-таки Запад приходит к этому всему, приходит полноценная переоценка всего. Украина очень гордо несет сегодня это бремя и этот флаг", – добавил Давид Сакварелидзе.

Когда Украина может отпраздновать победу над РФ

Алексей Арестович заявил, что Украина может отпраздновать победу над российскими оккупантами уже в конце апреля или в начале мая.

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"Конец апреля – начало мая. Я думаю, что это будет такая промежуточная победа, когда мы поймем, что мы их бьем и они ломаются", – сказал Арестович.

Он добавил: возможно, боевые действия не прекратятся, но при этом всем будет понятно, что это конец военным потугам оккупанта.

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