Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации "Свобода"

Активист боролся за жизнь более двух месяцев, но все равно не выжил

В Николаеве умер председатель областной организации ВО "Свобода" Демид Губский, который на выборах-2019 баллотировался в Раду. Он получил ранение в голову еще в июле этого года, но в результате не выжил после продолжительной борьбы за жизнь.

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Об этом сообщил в Facebook его брат Владимир.

"Сообщили из больницы, что Демид умер, к сожалению, организм не выдержал долгой борьбы. Спасибо всем, кто все это время помогал, молился, верил. Время и место прощания сообщу, когда будет известно", – написал Владимир.

Напомним, инцидент случился еще 11 июля, когда в полицию поступило сообщение из больницы скорой помощи, что к ним был доставлен 33-летний мужчина с несквозным огнестрельным ранением в голову из травматического пистолета – из головы была изъята резиновая пуля. Позже правоохранители установили, что пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. По возвращению домой, когда женщина находилась на балконе, мужчина решил разобрать травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывала женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал.

Как сообщали новости "Сегодня", в августе 2017 года в Николаеве произошла стрельба. Представитель одной из партий во время ссоры выстрелил из ружья в асфальт, однако дробь срикошетила в ноги двум мужчинам. Оказалось, что огонь открыл соратник Демида Губского, член партии "Свобода" Геннадий Федюшин.

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