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Самая маленькая жертва COVID-19: в Мариуполе от коронавируса умер младенец (видео)

26 марта, 13:56

Татьяна Очеретяная , Артем Попов

Мальчик скончался за сутки после госпитализации

В Мариуполе умер двухмесячный мальчик, который болел COVID-19. Это самая молодая жертва коронавируса в Украине.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Меддиректор больницы №4 Серветник Андрей рассказал, что у ребенка были сопутствующие заболевания, которые повлияли на ход болезни.

Видео: Артем Попов, "Сегодня"

"Ребенок находился на лечении в соматическом отделении и находился по вопросу решения соматических проблем. Ребенок имел осложнения, не связанные с ковидом, но которые повлияли на его течение", – сказал он журналистам "Сегодня".

Младенец скончался спустя сутки после госпитализации. По словам медика, мальчика пытались спасти, однако его состояние быстро ухудшалось. Он погиб от COVID-19 с осложнением двусторонней пневмонии.

Изначально в семье заболела мать ребенка.

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Напомним, ранее в Николаеве умер шестимесячный ребенок, у которого диагностировали COVID-19.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области от коронавируса умер восьмилетний мальчик.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Мариуполь младенец мальчик коронавирус

Источник: Сегодня

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