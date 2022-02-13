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Самая молодая альпинистка: пятилетняя украинка стала рекордсменкой Украины (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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13 февраля, 07:03
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Пятилетняя Александра Канкрова занимается айкидо и увлекается велоспортом
Девочка наравне с опытными альпинистами преодолела все трудности трассы. Коллаж "Сегодня"
Девочка наравне с опытными альпинистами преодолела все трудности трассы. Коллаж "Сегодня"

Украинке Александре Канкровой всего пять лет. Самая молодая альпинистка Украины проживает в Киеве. В прошлом году девочка покорила одну из самых высоких вершин Кавказа. Александра сегодня официально получила признание – ее достижения зарегистрировали в Книге рекордов Украины. Как покоряла вершину, талантливая девочка рассказала Владимиру Миколайчуку.

Подробности

Александра Канкрова покорила вместе с отцом самую высокую гору Сванетского хребта центрального Кавказа – гору Лайлу. В этом году пятилетняя девочка совершила уже три пеших восхождения, но в целом она ходит по горам с одного года.

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"Веревка толщиной 6 мм была привязана к ней. Она была прикреплена ко мне, потом прицепил к рюкзаку. То есть, если сорвется, то все равно будет висеть", – рассказал отец девочки Илья Канкров.

Впервые Саша поднялась в горы, когда ей исполнился год – несли дочурку на плечах по очереди – и мама, и папа. Гору Лайла – рекордсменка покоряла уже сама.

"Мы встречались на перевалах. Контролировала, чтобы она что-нибудь поела", – сказала мать девочки.

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По словам самой Александры подъем дался ей легко. К леднику Лайла – девочка стойко преодолела все перевалы. Теперь ее подъем на четыре тысячи метров – рекорд Украины. Теперь Александра мечтает покорить еще один пик Кавказа — гору Казбек — более 5 тысяч. метров. А в свободное от альпинизма время посещает кружки. Ей нравятся танцы и боевые искусства. Александра занимается айкидо и увлекается велоспортом. А еще – играет на скрипке, в дуэте с папой.

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