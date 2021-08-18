Самолет Минобороны вылетел в Афганистан – украинцев могут эвакуировать

Эвакуировать наших граждан могут два самолета – пока неизвестно каким они вернуться на родину

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что украинцы скоро могут быть дома. Фото: коллаж "Сегодня"

Более 150 украинцев хотят быть эвакуированными из Афганистана, Министерство иностранных дел Украины вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для их безопасной эвакуации,

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Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии Интерфакс-Украина.



"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", – говорит Николенко.



По его словам, есть три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты – это безопасный коридор для доступа в аэропорт, безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка, а также получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Что происходит в Афганистане

Талибы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления еще до того, как США вывели свои последние войска, из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане.

из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане. На протяжении всей недели правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции. И в воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан".

все новые и новые провинции. И в воскресенье перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Ранее мы сообщали, что "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана.