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Самолет Минобороны вылетел в Афганистан – украинцев могут эвакуировать

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 августа, 12:07
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Эвакуировать наших граждан могут два самолета – пока неизвестно каким они вернуться на родину
Спикер МИД Олег Николенко заявил, что украинцы скоро могут быть дома. Фото: коллаж "Сегодня"
Спикер МИД Олег Николенко заявил, что украинцы скоро могут быть дома. Фото: коллаж "Сегодня"

Более 150 украинцев хотят быть эвакуированными из Афганистана, Министерство иностранных дел Украины вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для их безопасной эвакуации,

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Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии Интерфакс-Украина.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", – говорит Николенко.

По его словам, есть три задачи, которые сейчас решают украинские дипломаты – это безопасный коридор для доступа в аэропорт, безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка, а также получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Что происходит в Афганистане

Ранее мы сообщали, что "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана.

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