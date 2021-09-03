Самолет с Левочкиным и депутатами ОПЗЖ приземлился в закрытом аэропорту Полтавы – пассажиров не выпустили

Аэропорт "Полтава" закрыт на реконструкцию и не принимает пассажиров

Среди пассажиров самолета был Сергей Левочкин. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За життя" Сергей Левочкин и еще с десяток депутатов от ОПЗЖ пытались приземлиться на самолете украинской авиакомпании Windrose в аэропорту Полтавы, который находится на реконструкции, но им не разрешили покинуть борт. Об этом сообщает Украинская правда в пятницу, 3 сентября.

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"30 августа к нам поступил запрос, чтобы мы приняли борт, на котором будет 15 пассажиров. Учитывая, что сейчас аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами, мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров", – рассказал глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов.

Губернатор добавил, что после приземления самолета была получена информация от СБУ, что на борту есть люди, в частности нардепы.

"Мы приняли решение, чтобы борт таки сел на полосу, но дальше его не пустили, потому что нет соответствующего права. Прежде всего речь идет о безопасности людей", – объяснил Синегубов.

По данным источников издания, самолет летел из Киева и приземлился в аэропорту "Полтава" в 11:30. Он совершил посадку на взлетной полосе.

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Пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче. Среди них якобы были нардеп ОПЗЖ Сергей Левочкин и его жена Зинаида Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков, помощница экс-нардепа Виталия Хомутынника Елена Сажко, Владимир и Наталья Витька, Алла Ахметова и Мая Радченко.

После того, как пассажиров с самолета не выпустили, борт стоял несколько часов и улетел в Харьков.

Синегубов сообщил, что об этом случае были проинформированы профильное министерство и Офис президента.

В то же время источник "Украинской правды" в ОПЗЖ на вопрос, корректная ли информация о составе пассажиров самолета, ответил: "Чушь".