Эвакуация из Афганистана: самолет с украинцами встретили в Борисполе

Сегодня, 22 августа, в Украину вернулись эвакуированные из Афганистана граждане нашей страны. Военный транспортник, который накануне вылетел из Кабула в Пакистан, встретили утром в Борисполе, сообщает корреспондент "Сегодня" Анастасия Блищик.
На борту самолета 31 украинец. Раненных среди них нет. Подробностей не сообщается. На аэродроме украинцев встретили глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Украинцев из Афганистана встретили в Борисполе. Фото Анастасия Блищик, "Сегодня"
Украинцев из Афганистана встретили в Борисполе. Фото Анастасия Блищик, "Сегодня"
Украинцев из Афганистана встретили в Борисполе. Фото Анастасия Блищик, "Сегодня"
Всего украинский самолет вывез из Кабула 83 человека, из которых 31 – украинец. Это те, кто смог доехать до аэропорта. Еще более 100 украинцев остаются в Афганистане – их будут эвакуировать по мере возможности.
Что происходит в Афганистане
Перед тем, как США вывели свои последние войска, талибы захватили большую часть Северного, Западного и Южного Афганистана в ходе наступления. После правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции.
В воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.
Напомним, 18 августа Министерство иностранных дел сообщило, что более 150 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана. Самолет, который должен был их вывезти из страны, не мог попасть в аэропорт Кабула, так как у него не было безопасного коридора.
Известно, что ИЛ-76 Миноброны отправился из Борисполя 18 августа – третий самолет за неделю, который вылетел из Украины в Кабул. Первый в ночь на понедельник вывез из Афганистана 79 украинцев и иностранцев. Второй был заблокирован беженцами на взлетной полосе с 16 августа.
Тогда МИД поставил перед украинскими дипломатами основные задачи:
- безопасный коридор для доступа в аэропорт;
- безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка;
- получение разрешения на взлет;
- безопасный выход самолета с территории Афганистана.
Тем временем представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Украина сделала щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска. США эвакуируют людей после того, как страну захватили талибы.