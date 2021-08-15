Самолет с украинцами вылетел из Кабула

Из столицы Афганистана Кабула, которую сегодня захватили боевики движения "Талибан", эвакуировали граждан Украины. Они вылетели рейсом UWJ8001 на Киев и должны прибыть ночью в аэропорт "Борисполь".
Об этом сообщили источники "Сегодня".
В данный момент самолет Boeing 737-5Q8 с эвакуированными украинцами направляется в Тбилиси, там у него запланирована дозаправка горючим.
В Киеве вывезенных из афганской столицы граждан Украины ожидают около 01:30 или позже.
Судя по траектории движения самолета с эвакуированными украинцами на flightradar24, прямо сейчас самолет приближается к Тбилиси.
Что происходит
Талибы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления еще до того, как США вывели свои последние войска, из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане.
Согласно сообщениям из Афганистана, движение "Талибан" уже захватило столицы почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.
Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал:
- Американцы начали вывод войск из Афганистана на фоне наступления талибов. "Талибан" предупредил, что все американские военные, которые останутся, будут считаться оккупантами.
- Президент США Джо Байден не меняет своей позиции и собирается дальше отказываться от участия Америки в афганском противостоянии. "Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумных ожиданий другого результата", – заявлял Байден в июле.