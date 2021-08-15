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Самолет с украинцами вылетел из Кабула

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
15 августа, 22:01
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Самолет Boeing 737-5Q8 с эвакуированными из Афганистана украинцами вылетел в направлении Тбилиси, где у него запланирована дозаправка перед полетом на Киев
Самолет с украинцами из Кабула сначала приземлится в Тбилиси / коллаж "Сегодня"
Самолет с украинцами из Кабула сначала приземлится в Тбилиси / коллаж "Сегодня"

Из столицы Афганистана Кабула, которую сегодня захватили боевики движения "Талибан", эвакуировали граждан Украины. Они вылетели рейсом UWJ8001 на Киев и должны прибыть ночью в аэропорт "Борисполь".

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Об этом сообщили источники "Сегодня".

В данный момент самолет Boeing 737-5Q8 с эвакуированными украинцами направляется в Тбилиси, там у него запланирована дозаправка горючим.

Самолет Boeing 737-5Q8, который везет украинцев домой из Кабула / JetPhotos
Самолет Boeing 737-5Q8, который везет украинцев домой из Кабула / JetPhotos

В Киеве вывезенных из афганской столицы граждан Украины ожидают около 01:30 или позже.

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Судя по траектории движения самолета с эвакуированными украинцами на flightradar24, прямо сейчас самолет приближается к Тбилиси.

Снимок передвижения самолета с украинцами с flightradar24
Снимок передвижения самолета с украинцами с flightradar24

Что происходит

Талибы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления еще до того, как США вывели свои последние войска, из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане.

Согласно сообщениям из Афганистана, движение "Талибан" уже захватило столицы почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал:

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