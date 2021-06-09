Українська
$ 27,18
33,11
  1. Последние новости Украины

Самолеты НАТО над Киевом: каким будет военный парад в День Независимости

9 июня 2021 18:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Киеве военные будут не только на Крещатике – на Михайловской площади покажут вооружение и технику

Кабинет министров утвердил программу празднования 30-й годовщины независимости Украины. Основным мероприятием станет военный парад в Киеве с участием иностранных самолетов. Также технику покажут и в Одессе.

Реклама

Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.

Согласно документу, 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости состоится военный парад, но на этот раз не только с марширующими солдатами и военной техникой, но и с участием авиации: планируется пролет самолетов в составе воздушной колонны сил ВСУ и вооруженных сил стран-партнеров.

Как сообщает Милитарный портал, к параду украинские истребители МиГ-29 оснастят системой генерирования дымов.

Также в Киеве на Днепре состоится торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

Реклама

Читайте также: Зеленский представил символ 30-летия Украины (видео)

В тренде
Ветеранов АТО возмутила блогер, которая назвала военных "тварями". Возможно ли наказать девушку

На Михайловской площади будет организована выставка современных образцов вооружения и техники украинских силовых структур.

В Одессе на внешнем рейде морского порта торжественно пройдут боевые корабли и суда обеспечения, будет летать авиация, организуют выставку военной техники.

Вечером в столице празднование подытожит артиллерийский салют на Трухановом острове.

Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский рассказывал, что на День Независимости по Крещатику может пройти историческая колонна с воинами разных эпох.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколько
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколькоЭкономика
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на Россию
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на РоссиюУкраина
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУ
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУФинансы
Коснется каждого. Как в Украине начали перекраивать прожиточный минимум
Коснется каждого. Как в Украине начали перекраивать прожиточный минимумЭкономика
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячам
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячамЭкономика
Доллар нацелился на новый коридор – межбанк ждет активности от НБУ
Доллар нацелился на новый коридор – межбанк ждет активности от НБУФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять