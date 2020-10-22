Українська
$ 28,27
33,53
  1. Последние новости Украины

Дочь ветерана, который сжег себя на Майдане, рассказала, чего ждет от Зеленского

22 октября, 12:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Юлия Микитенко требует реакции власти на самосожжение ее отца

Дочь ветерана АТО, который умер от самоподжога на Майдане, Юлия Микитенко требует диалога с президентом Владимиром Зеленским, чтобы он посмотрел ей в глаза и ответил на волнующие военных вопросы, поскольку считает его политику капитуляционной.

Реклама

Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

Она объяснила, что ей нужна реакция власти на ее требования в форме признания того, что в обществе есть проблемы и "власти как-то нужно идти на диалог".

"Это единственное, как я могу требовать реагировать на действия своего отца", – сказала Юлия.

Она четко настроена на встречу с президентом Украины и рассказала, что бы сказала ему при встрече.

В тренде
Суд просят признать противоправным опрос Зеленского
Реклама

"Как минимум, я бы сказала ему, чтобы он начал нормальный диалог и со мной, и с другими ветеранами, чтобы не было вот этой политики полного молчания, глухого, по отношению к своему обществу, которое избрало тебя президентом. В конце концов, президент – это избранный человек, на которого возлагает обязанности общество. И когда общество не удовлетворено, оно вправе требовать какого-то ответа. Я тоже являюсь частью общества. Даже не как военнослужащий. Как ветеранка, как гражданка страны я хочу услышать ответ на вопросы, которые беспокоят меня, беспокоят военнослужащих и ветеранов", – сказала Юлия Микитенко и добавила, что такой диалог с властью возможен.

Как сообщали новости "Сегодня", ночью 11 октября в Киеве 49-летний боец-фронтовик Николай Микитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил самосожжение на Майдане Независимости в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.

Однако 14 октября стало известно, что он скончался от полученных ожогов (пострадало 90% тела). 17 октября в Киеве простились с ветераном АТО. На церемонию прощания пришли около сотни человек: ветераны АТО, родственники Микитенко, активисты и неравнодушные киевляне.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дочь самосожжение Владимир Зеленский ветеран АТО
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабмин рассматривает четыре сценария карантина после выборов: будет ли новый локдаун
Кабмин рассматривает четыре сценария карантина после выборов: будет ли новый локдаунУкраина
Коронавирус в рядах ВСУ: количество заболевших резко возросло
Коронавирус в рядах ВСУ: количество заболевших резко возрослоУкраина
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на Донбассе
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на ДонбассеПолитика
Третьякова удивила соцсети странной реакцией на речь Зеленского: видео из Рады
Третьякова удивила соцсети странной реакцией на речь Зеленского: видео из РадыПолитика
Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)
Под Харьковом двое пьяных устроили смертельное ДТП (фото, видео)Харьков
МВФ назвал условия выделения нового транша Украине
МВФ назвал условия выделения нового транша УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять