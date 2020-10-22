Дочь ветерана, который сжег себя на Майдане, рассказала, чего ждет от Зеленского

Дочь ветерана АТО, который умер от самоподжога на Майдане, Юлия Микитенко требует диалога с президентом Владимиром Зеленским, чтобы он посмотрел ей в глаза и ответил на волнующие военных вопросы, поскольку считает его политику капитуляционной.

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Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

Она объяснила, что ей нужна реакция власти на ее требования в форме признания того, что в обществе есть проблемы и "власти как-то нужно идти на диалог".

"Это единственное, как я могу требовать реагировать на действия своего отца", – сказала Юлия.

Она четко настроена на встречу с президентом Украины и рассказала, что бы сказала ему при встрече.

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"Как минимум, я бы сказала ему, чтобы он начал нормальный диалог и со мной, и с другими ветеранами, чтобы не было вот этой политики полного молчания, глухого, по отношению к своему обществу, которое избрало тебя президентом. В конце концов, президент – это избранный человек, на которого возлагает обязанности общество. И когда общество не удовлетворено, оно вправе требовать какого-то ответа. Я тоже являюсь частью общества. Даже не как военнослужащий. Как ветеранка, как гражданка страны я хочу услышать ответ на вопросы, которые беспокоят меня, беспокоят военнослужащих и ветеранов", – сказала Юлия Микитенко и добавила, что такой диалог с властью возможен.

Как сообщали новости "Сегодня", ночью 11 октября в Киеве 49-летний боец-фронтовик Николай Микитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил самосожжение на Майдане Независимости в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.

Однако 14 октября стало известно, что он скончался от полученных ожогов (пострадало 90% тела). 17 октября в Киеве простились с ветераном АТО. На церемонию прощания пришли около сотни человек: ветераны АТО, родственники Микитенко, активисты и неравнодушные киевляне.

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