Самоубийства детей: полиция начала охоту на "группы смерти"

Только за несколько дней была остановлена работа 10 таких сообществ

Из-за участившихся самоубийств подростков полиция объявила войну "группам смерти", которых сейчас в украинском сегменте интернета насчитывается не менее 17. Напомним, именно они становятся частой причиной самоубийств детей.

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Подробности охоты на опасные интернет-сообщества сайту "Сегодня" рассказал киберполицейский, декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков.

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На протяжении последних лет Марков вместе с курсантами блокировал работу интернет-магазинов, которые торговали наркотиками и фальшивыми деньгами. Теперь же правоохранители усовершенствовали свою работу и направили ее на борьбу с сообществами, которые несут угрозу детям.

"Уже несколько дней мы блокируем такие "группы смерти". Уже остановили работу 10 таких сообществ. Как это происходит: киберполиция и сотрудники ювенальной превенции в ходе мониторинга выявляют такие группы, затем отправляют нам названия. Зная название группы, мы направляем соответствующее письмо администрации Telegram. Есть такой нюанс. Некоторые из "групп смерти" за последнее время сменили свое предназначение. То есть администраторы изначально создавали их как "группы смерти", а затем "перепрофилировали" в группы, с помощью которых продается недвижимость в Киеве", – говорит Вячеслав Марков.

Отвечая на наш вопрос, зачем администраторы делают такие "маневры", Марков говорит так:

"Очевидно, для того, чтобы привлечь к себе подписчиков. У каждой из таких групп было по 5-10 тыс. подписчиков. После того, как у сообщества появляется столько подписчиков, создатели продают свои группы заинтересованным лицам. Это бизнес. Каждая из таких групп стоит до 500 долларов".

Что такое "группы смерти"

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По данным полиции, часть таких групп создаются в России.

"Участникам группы предлагают пройти квесты, суть которых – насилие над собой. Например, призывают умереть красиво, вместе прыгнуть с крыши. Их контент оказывает большое влияние на подростка", – говорит Марков.

И добавляет, что группы созданы теми, кто ориентируется в детской психологии. Администраторы входят в доверие, становясь "своими" для ребенка.

"Давят на то, что подростков часто не понимают окружающие, все это сопровождают соответствующей музыкой. То есть делают контент привлекательным для ребенка", – говорит Марков.

По словам Маркова, современные технологии позволяют украинской полиции заблокировать "группы смерти" в течение суток. По данным полиции, кроме закрытых десяти таких сообществ, на очереди еще около семи.

Напомним, в этом месяце в Кривом Роге вскрыли "группу смерти", участникам которой предлагали наносить себе повреждения и показывать фото выполненного задания.

Видео: Сегодня

Мы уже сообщали, что в Украине растет количество попыток самоубийств среди детей. Например, если в 2019 году с собой покончили 12 несовершеннолетних и еще 24 пытались это сделать, то в 2020-м – произошло четыре самоубийства и 34 попытки. В этом году уже зарегистрировано два самоубийства и 11 попыток.

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