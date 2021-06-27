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Самые масштабные за 20 лет Sea Breeze-2021. Что известно об учениях и как "бомбит" Россию

27 июня 2021 21:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне Россия пыталась сорвать учения Украины со странами НАТО, атаковав британский эсминец, но все было зря – в ближайшие недели у нас будет "жарко"

Завтра стартуют самые масштабные военные учения за последние 20 лет Sea Breeze-2021, в которых примут участие Вооруженные силы Украины и военнослужащие более 30 стран мира. Они продлятся почти две недели, а проходить будут и на суше, и на море, и в воздухе.

Корабли США следуют на учения в Украину. Фото: facebook.com/SeaBreezeexercise

Когда учения и где будут проходить

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Многонациональные маневры стартуют 28 июня и продлятся до 10 июля.

"Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель – подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретения опыта совместных действий при проведении многонациональных операций, в том числе в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности", – рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Учения охватят достаточно большой район на юге Украины и пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай и других районах.

Военнослужащие наших ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой. Управлять учениями будет морское командование ВМС Украины.

Участники учений и сколько украинских военных

  • Украина и еще 31 страна.
  • Около 30 кораблей, катеров и судов.
  • До 30 самолетов и вертолетов.
  • До 3000 человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.
В Черном море будет "жарко". Скриншот
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Только от ВСУ и других силовых структур будет:

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  • 24 корабля (катера) и одно поисково-спасательное судно;
  • 17 самолетов;
  • 12 вертолетов;
  • 80 единиц вооружения и военной техники и 1500 человек личного состава.

Россия уже нервничает

На днях Россия просила США отказаться от учений Sea Breeze-2021, отметив, что они якобы носят агрессивный характер, что никак не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, а также повышает риски опасных военных инцидентов в море. А потом случился инцидент у берегов Крыма в территориальных водах Украины: российский корабль и самолет начали стрелять в сторону британского эсминца Defender.

Также в Минобороны РФ отметились паранойей, заявив, что будут следить за учениями и "при необходимости намерены реагировать адекватно складывающейся обстановке".

"Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", – заявили в ведомстве.

В Украине это восприняли как попытку сорвать учения Sea Breeze. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что это была классическая информационно-психологическая операция агрессора.

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