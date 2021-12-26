Самые популярные среди угонщиков – какие авто чаще выбирают воры (видео)

Угон машин – прибыльный "черный бизнес"

Среди «любимых» преступниками автомобили: "Тойота", "Лексус" и "Хюндай". Коллаж "Сегодня"

60 секунд – время, которое в среднем нужно вору, чтобы украсть ваш автомобиль. Технологии, как в голливудском фильме, а расследование таких преступлений иногда очень проблематично. Действенным способом бить тревогу неожиданно становятся социальные сети. Пост с просьбой вернуть авто моментально прочитают тысячи людей. Возможно, и профессиональные похитители. Почему украинские водители готовы платить за поиск преступникам, а не обращаться в полицию, и как защитить свою железную лошадь – расскажет Артем Джепко.

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Игорь – один из тысяч украинцев, которому не повезло. Мужчина вечером оставил машину под подъездом, а когда на следующее утро хотел выехать на работу – был ошеломлен. Автомобиля не было.

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"Я все сразу понял. Если я заходил в подъезд и она была, когда выходил и ее нет, я конечно же, расстроился. Через полторы недели авто нашли на Полтавщине", – рассказал пострадавший Игорь Война.

Геолокацию сбросили сами похитители. Правда, за информацию попросили денег.

Не получила счастливого конца история Кристины. Она отдала свой автомобиль в ремонт знакомому мастеру. По семейным обстоятельствам девушке пришлось переехать в другую страну, там и решила, что машину лучше продать. Мастер сначала согласился помочь, но впоследствии передумал и начал выдвигать Кристины претензии.

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"Он сказал, что я никому не собираюсь машину показывать. "Вы мне заплатите деньги за стоянку и за то, что я разобрал мотор и потом я вам отдам машину", – рассказала потерпевшая Кристина Исаян.

После такого Кристина авто больше не видела. Написала три заявления в полицию.

Угон машин – прибыльный "черный бизнес". Среди "любимых" преступниками автомобили: "Тойота", "Лексус" и "Хюндай". Это не значит, что другими машинами гнушаются – воруют даже "Таврии". Но перечисленные модели наиболее привлекательны для злоумышленников. В частности, и для тех, кто готов купить украденное авто на запчасти. Именно эта категория "автобизнесменов" и есть заказчики огромного количества угонов. Тем более сейчас, когда на отечественный рынок рекой хлынули машины из США, Европы и Азии.

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Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

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