Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🚷 Дело Порошенко Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Самые популярные среди угонщиков – какие авто чаще выбирают воры (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
26 декабря, 21:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Угон машин – прибыльный "черный бизнес"
Среди «любимых» преступниками автомобили: "Тойота", "Лексус" и "Хюндай". Коллаж "Сегодня"
Среди «любимых» преступниками автомобили: "Тойота", "Лексус" и "Хюндай". Коллаж "Сегодня"

60 секунд – время, которое в среднем нужно вору, чтобы украсть ваш автомобиль. Технологии, как в голливудском фильме, а расследование таких преступлений иногда очень проблематично. Действенным способом бить тревогу неожиданно становятся социальные сети. Пост с просьбой вернуть авто моментально прочитают тысячи людей. Возможно, и профессиональные похитители. Почему украинские водители готовы платить за поиск преступникам, а не обращаться в полицию, и как защитить свою железную лошадь – расскажет Артем Джепко.

Подробности

Игорь – один из тысяч украинцев, которому не повезло. Мужчина вечером оставил машину под подъездом, а когда на следующее утро хотел выехать на работу – был ошеломлен. Автомобиля не было.

Реклама

"Я все сразу понял. Если я заходил в подъезд и она была, когда выходил и ее нет, я конечно же, расстроился. Через полторы недели авто нашли на Полтавщине", – рассказал пострадавший Игорь Война.

Геолокацию сбросили сами похитители. Правда, за информацию попросили денег.

Не получила счастливого конца история Кристины. Она отдала свой автомобиль в ремонт знакомому мастеру. По семейным обстоятельствам девушке пришлось переехать в другую страну, там и решила, что машину лучше продать. Мастер сначала согласился помочь, но впоследствии передумал и начал выдвигать Кристины претензии.

Реклама

"Он сказал, что я никому не собираюсь машину показывать. "Вы мне заплатите деньги за стоянку и за то, что я разобрал мотор и потом я вам отдам машину", – рассказала потерпевшая Кристина Исаян.

После такого Кристина авто больше не видела. Написала три заявления в полицию.

Угон машин – прибыльный "черный бизнес". Среди "любимых" преступниками автомобили: "Тойота", "Лексус" и "Хюндай". Это не значит, что другими машинами гнушаются – воруют даже "Таврии". Но перечисленные модели наиболее привлекательны для злоумышленников. В частности, и для тех, кто готов купить украденное авто на запчасти. Именно эта категория "автобизнесменов" и есть заказчики огромного количества угонов. Тем более сейчас, когда на отечественный рынок рекой хлынули машины из США, Европы и Азии.

Реклама

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

36 973

заболело за неделю в Украине

-25%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять