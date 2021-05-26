Самый чипированный украинец вживил себе еще один чип. Что делают микросхемы (фото)

Чтобы открыть дверь подъезда Клецу не нужен магнитный ключ, а рассчитаться в магазине можно и без приложения или банковской карты

Украинец с самым большим количеством чипов в теле Павел Клец вживил себе еще одну микросхему. Это будет уже восьмой чип, все они размещены в руках.

Реклама

Журналисты "Сегодня" узнали, как такая техника помогает мужчине.

Первый микрочип мужчина вживил два года назад, решил преимущества новых технологий проверить на себе.

Фото: Елизавета Герасимюк, "Сегодня"

Реклама

Что может делать Клец с помощью чипов:

заводить автомобиль без ключа;

открыть дверь подъезда;

рассчитываться за проезд в метро или на кассе супермаркета;

поделиться своей соцсетью, нужно только приложить телефон к его руке.

Однако он еще не решил, что будет делать восьмой чип.

В тренде Украина побеждает COVID-19? Ученые дали прогноз на ближайшие недели

Фото: Елизавета Герасимюк, "Сегодня"

Какие они – эти чипы?

Микрочипы очень маленького размера и помещаются в шприц, с помощью которого и происходит чипирование. Их легко извлекать из под кожи, а в аэропорту металлодетекторы не видят их из-за слишком маленького размера.

Реклама

Стоимость одной такой микросхемы – около 100 долларов. Все чипы Павел заказывал в США.

Для Павла это уже не первый рекорд. Ранее он с другом с помощью креплений под кожей протянули на 5 метров 27-тонный вагон, а с женой на креплениях под кожей пролетели над Днепром от Арки Дружбы народов до Труханова острова.

Напомним, ранее эксперты рассказали правду о вживлении чипов в тело человека.