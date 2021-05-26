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Самый чипированный украинец вживил себе еще один чип. Что делают микросхемы (фото)

26 мая, 13:51

Татьяна Очеретяная , Елизавета Герасимюк

Чтобы открыть дверь подъезда Клецу не нужен магнитный ключ, а рассчитаться в магазине можно и без приложения или банковской карты

Украинец с самым большим количеством чипов в теле Павел Клец вживил себе еще одну микросхему. Это будет уже восьмой чип, все они размещены в руках.

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Журналисты "Сегодня" узнали, как такая техника помогает мужчине.

Первый микрочип мужчина вживил два года назад, решил преимущества новых технологий проверить на себе.

Фото: Елизавета Герасимюк, "Сегодня"

Фото: Елизавета Герасимюк, "Сегодня"

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Что может делать Клец с помощью чипов:

  • заводить автомобиль без ключа;
  • открыть дверь подъезда;
  • рассчитываться за проезд в метро или на кассе супермаркета;
  • поделиться своей соцсетью, нужно только приложить телефон к его руке.

Однако он еще не решил, что будет делать восьмой чип.

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Дезинфекция от коронавируса. REUTERS/Ann Wang

Фото: Елизавета Герасимюк, "Сегодня"

Фото: Елизавета Герасимюк, "Сегодня"

Какие они – эти чипы?

Микрочипы очень маленького размера и помещаются в шприц, с помощью которого и происходит чипирование. Их легко извлекать из под кожи, а в аэропорту металлодетекторы не видят их из-за слишком маленького размера.

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Стоимость одной такой микросхемы – около 100 долларов. Все чипы Павел заказывал в США.

Для Павла это уже не первый рекорд. Ранее он с другом с помощью креплений под кожей протянули на 5 метров 27-тонный вагон, а с женой на креплениях под кожей пролетели над Днепром от Арки Дружбы народов до Труханова острова.

Напомним, ранее эксперты рассказали правду о вживлении чипов в тело человека.

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