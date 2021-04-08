Самый популярный товар при COVID-19: чем опасен кислородный концентратор

Сегодня, когда ситуация с местами в больницах критическая, огромную популярностью пользуются кислородные концентраторы – украинцы массово скупают их в магазинах медтехники, несмотря на высокую цену.

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Почему так кислородная терапия подходит не для всех, выяснила журналист новостей "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

В магазинах медтехники рассказывают, что их телефоны просто разрываются от желающих приобрести аппарат, который поглощает воздух, выделяя концентрированный кислород.

"В основном берут люди, которым именно нужно. То есть это не для больницы", – говорит заведующая салоном медтехники Виктория Братышко.

Когда нужен кислородный концентратор

Кислородный концентратор помогает дышать, когда уровень кислорода в крови меньше 92 процентов, однако не столь критичен, чтобы подключить пациента к ИВЛ.

"Искусственная вентиляция легких – это когда за человека дышит аппарат, а кислородный концентратор – это к тому воздуху, который вдыхает пациент, добавляется маска и пациент вдыхает высококонцентрированную смесь кислорода", – рассказал торакальный хирург Евгений Симонец.

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"Удовольствие" не из дешевых

Такие устройства есть и в больницах, а их приобретение для собственного пользования обойдется недешево – в несколько тысяч гривен, поэтому не все, кому необходимо, могут себе позволить этот аппарат. Тогда на помощь могут прийти волонтеры.

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Волонтер Валентина Варава рассказывает, что сначала ее организация концентраторы закупала для больниц, а когда ситуация с койкоместами стала критической – решили передавать родственникам пациентов, бесплатно.

"Сейчас аппараты разлетаются, как горячие пирожки, как это ни печально. Из сорока штук на складе сейчас с десяток. И все уже в коробках готовы ехать к тем, кому необходим кислород", – рассказывает она.

Сейчас спрос на такие концентраторы настолько огромен, что для всех желающих не хватает, поэтому организация докупила еще 12 штук.

Применять без назначения – опасно

Как рассказал торакальный хирург Евгений Симонец, кислородный концентратор – не для профилактики и "прописать" такую кислородную терапию самому себе нельзя. Следует обязательно обратиться к врачу.

"Человек может при неправильных и больших дозах подачи кислорода просто напросто умереть", – говорит врач.

Люди иногда покупают кислородный концентратор и на всякий случай. Мол, с ним даже при легком течении COVID-19 будет спокойнее. Однако, если уровень кислорода в крови критически низкий – необходимо срочно обратиться к медикам.

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