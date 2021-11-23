Самый сильный энергетический центр планеты: что известно о мистической Каменной могиле под Мелитополем

Каменная могила отличается особой энергетикой – местность вокруг нее излучает радиоимпульсы частотой 5 Гц

Под Мелитополем есть таинственное место силы, в которое съезжаются сотни людей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Планируя путешествия по стране, все больше украинцев выбирают не только красивые, но и мистические места. Одно из них – Каменная могила, которая раскинулась на правом берегу реки Молочной, неподалеку села Терпение Мелитопольского района Запорожской области.

Чем она привлекает туристов и почему ее называют "сильнейшим энергетическим центром планеты" – в материале сайта "Сегодня".

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Что такое Каменная могила

Мистическое место, а также памятник древней культуры мирового значения. Площадь Каменной могилы – около 3 гектаров. Высота холма достигает 12 м.

Это высокий песчаниковый холм, за которым едва видны верхушки деревьев. В его гротах и пещерах существуют тысячи петроглифов – наскальных рисунков древних людей, которые жили и кочевали в приазовских степях многие тысячелетия назад.

Это единственное место в мире, где на небольшой площади сосредоточены рисунки, датируемые столь широким историческим диапазоном: от эпохи позднего палеолита до средневековья (20-16 тысячелетия до н.э. – 11-13 век н.э). Споры по поводу наличия в Каменной могиле образцов древнейшей в мире письменности не утихают и сейчас.

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Каменный холм стал культовым местом для многих древних народов и племен, обитавших или проходивших по территории современной южной Украины. Каменная могила выполняла функции храма и для охотников эпохи меди и бронзы, и для киммерийцев, скифов, сарматов, гуннов, готов, печенегов, хазар и половцев.

Фото: Википедия

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Мистика Каменной могилы

Место отличается особой энергетикой – местность вокруг Каменной могилы излучает радиоимпульсы частотой 5 Гц! На поверхности земли выходы такой энергии фиксируются аэрофотосъемкой в виде колец. Геологи и геофизики называют их мантийными каналами и считают, что они "высверливаются" своеобразными завихрениями в гравитационном поле, идущем от Солнца к планетам.

Каменная могила стала магнитом для магов и оккультистов. Особенно в период летнего солнцестояния. Ведь заповедник считается самым сильным энергетическим центром Планеты.

Здесь зафиксировано множество аномальных явлений и природных феноменов, которым нет научного объяснения. К примеру, на территории Каменной могилы очень часто перестают работать механические часы и электроприборы. Было также подмечено, что первые ласточки прилетают в это место гораздо раньше. И все это – лишь десятая часть загадок, которые существуют в таинственной Каменной могиле.

Можно ли получить исцеление

Многие считают Каменную могилу "местом силы" и чувствуют ее мощную энергетику. Сюда приезжают получить исцеление, загадать желания, зарядиться положительными эмоциями. Представители разнообразных энергетических практик, язычники, уфологи, биоэнергетики – все считают это место "своим", "придающим силу".

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