Самый трогательный момент парада – украинцы плачут вместе с Зеленским (фото)

Во вторник, 24 августа, во время парада ко Дню Независимости Украины украинцы плакали вместе президентом Владимором Зеленским, когда маленькая девочка подбежала с букетом полевых цветов к военному и крепко его обняла. Это произошло во время представления – код ДНК Украины.
О своих эмоциях написала в Facebook сооснователь рекламного агентства Nahaba Agency Ирина Муштина.
"Этот праздник на Майдане сегодня – лучшее, что я видела и самое сильное, что я чувствовала за всю свою жизнь! Все – от сценария и музыки до склейки видеокадров в моем телевизоре затронуло все те самые правильные струны что должно было. И это то, чего нам так не хватает – гордости за себя и свою страну", – написала она.
По ее словам, благодаря тому, что украинцы развивают свою страну и представляют ее на мировом уровне в стране страна меняется к лучшему и с каждым годом в ней появляется все больше возможностей.
Код ДНК в нашей истории. Что растрогало Зеленского до слез на параде ко Дню Независимости (видео)
"Теперь у нас крутые фермерские бизнесы, которые кормят вкусным и полезным не только нас, но и пол мира, и которые используют уже инновационные технологии, придуманные тоже нашими ребятами. У нас крутые самолеты – когда наша "Мрія" махает на параде крыльями разве можно не содрогнуться от гордости в душе", – сообщила Ирина Муштина.
Автор обратила внимание, что у страны глубокая история, пронизанная абсолютно непобедимой силой духа и свободой, а также у страны много изобретений от полезных бактерий до околоземных спутников. Она подчеркивает, что наша страна очень много сделала для своего развития.
"С днем свободы, истории, успеха и Независимости нас и нашей страны! Давайте ценить то, что у нас есть! Это первая ступенька для еще больших достижений! А ДНК Украины просто не возможно смотреть без слез – понимания, благодарности и гордости", – поздравила украинцев Ирина.
Как празднуют парад в столице
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
А 22 августа состоялось чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:
- участников боевых действий на Донбассе;
- ветеранов;
- добровольцев;
- медиков;
- волонтеров.
В военном параде в столице приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Ранее мы сообщали, что в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.
Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников.