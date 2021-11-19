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Самый заразный. В восьми областях выявили новый подтип штамма "Дельта"

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
19 ноября, 17:25
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В Украине есть первые случаи нового подтипа "Дельты", который ранее активно распространялся в Великобритании
Какова ситуация с коронавирусом в украинских больницах. Фото: коллаж "Сегодня"
Какова ситуация с коронавирусом в украинских больницах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине зафиксировали новый подтип штамма коронавируса "Дельта" – AY.4.2, который еще называют "Дельта Плюс". Он распространяется на 10-15% быстрее своих "сородичей".

Об этом рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров во время брифинга.

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Где заметили новый вариант "Дельты"?

  • Одесская ;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Ровенская;
  • Ивано-Франковская;
  • Волынская;
  • Закарпатская;
  • Херсонская область.

Что известно о "Дельте Плюс"?

По словам Гончарова, этот подтип может быть наиболее заразным среди всех вариаций коронавируса. По данным ученых, вариации "Дельты" больше влияют не на тяжесть перенесения болезни, а на ускорение передачи коронавируса.

Британские ученые проводят исследования, которые помогут понять, насколько опасным может быть новый штамм, вызывающий COVID. В то же время эксперты успокаивают, уверяя, что новой мутации вряд ли удастся обойти современные вакцины.

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