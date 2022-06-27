Санду неожиданно приехала в Киев

Президент Молдовы встретится с Зеленским

Майя Санду встретится с Владимиром Зеленским / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Молдовы Майя Санду прибыла с неанонсированным визитом в Киев 27 июня. Информацию о визите и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили в администрации Санду, сообщает УНИАН.

Планируется, что Санду посетит столичные пригороды – Бучу, Ирпень и Бородянку, которые сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений.

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О намерении посетить Киев Майя Санду заявила еще 24 июня. По ее словам, визит планируется, но подробности она сообщит, когда будут подтверждены все необходимые моменты.

Пресс-секретарь администрации Зеленского Сергей Никифоров тогда сказал, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать из соображений безопасности.

Напомним, ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия решила напасть на Молдову для открытия второго фронта против Украины. Сайт "Сегодня" выяснял, возможен ли захват армией РФ Кишинева и реальна ли угроза вторжения в нашу страну со стороны соседнего государства.

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Власти Молдовы оценили свои возможности для ведения эффективной войны, и выяснилось, что молдавская армия не может оказать сопротивления армии больших стран. В этом в апреле призналась президент Молдовы Майя Санду во время своего выступления к 30-летию создания Генштаба Национальной армии.