Санкции против артистов РФ и новый профессиональный праздник в Украине – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости среды, 26 мая

Новые поставки вакцины от коронавируса Pfizer, смягчение карантина и новые санкции против российских артистов – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости среды, 26 мая.

Украина получила новую партию вакцины Pfizer

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В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer / Фото: Сегодня

Сегодня самолетом в аэропорт "Киев" имени И. Сикорского доставили еще 117 тыс. доз вакцины производства компании Pfizer-BioNTech. Это первая партия препарата, закупленная за бюджетные средства через международное агентство Crown Agents.

Препарат используют для вакцинации следующих групп:

работники сферы образования;

лица из первого и второго этапа, в частности медики;

военнослужащие Вооруженных сил Украины, сотрудники структур государственной безопасности;

представители иностранных дипломатических учреждений в Украине.

НКРЭКУ запретила импорт электричества из России и Беларуси до 1 октября 2021 года

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НКРЭКУ приняла решение аннулировать результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь).

Как отметил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, такое решение принято по инициативе министра энергетики.

"Белавиа" отменила все рейсы в Украину

Реклама Фото: "Белавиа"

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину (в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова) с 26 мая по 25 августа 2021 года.

Как сообщили в авиакомпании, пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.

Кабмин подготовил санкции против российских артистов

Реклама Украина расширит "черній список" российских артистов. Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров решил ввести санкции за незаконное посещение оккупированного Крыма против 11 российских артистов.

В черный список попали:

Алексей Чадов;

Александр Петров;

Владимир Вдовиченков;

Жанна Эппле;

Ольга Кабо;

Дмитрий Орлов;

Евгений Пронин;

Евгений Стычкин;

Павел Трубинер;

Ярослав Сумишевский;

Анастасия Сланевская ("Слава").

Карантин в Украине планируют смягчить

/ Фото: Getty Images

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в Украине могут снять ограничения по времени для заведений общепита и пустить иностранцев.

"Расширить возможности для проведения концертных массовых, культурных мероприятий, позволить работать различным типам средств размещения и снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан, а также разрешить пересечение границы иностранцам определенных стран", – отметил он.

В Украине появится новый профессиональный праздник

Кабинет министров одобрил введение Дня администратора центра предоставления административных услуг. Его будут отмечать ежегодно 6 сентября. Так, праздник вводят для того, чтобы отметить важную роль администраторов ЦНАП в обеспечении функционирования сервисного государства.

Паспорта вакцинации в Украине появятся уже в начале июля

Паспорт вакцинации будет в электронном и в бумажном виде. Фото: cdn.digitalhealth.net

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Европейский Союз находится фактически на финальной стадии согласования таких паспортов.

"Запуск наших цифровых сертификатов (вакцинации. – Ред.) запланирован на начало июля. Мы успеваем, и эти сертификаты будут действовать в Европе", – отметил Шмыгаль.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса