Санкции против Беларуси: сколько миллиардов долларов потеряет Украина

Пока страны Запада решают, в каком объеме вводить персональные санкции против окружения нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко, Украине лучше воздержаться от экономических санкций против соседнего государства, чтобы самой не потерять десятки миллиардов долларов.

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Об этом экономический обозреватель Алексей Кущ рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Запад готовится вводить персональные санкции. Но дело в том, что для режима Лукашенко персональные санкции ничего не значат. Такие санкции могли бы возыметь эффект в такой стране, как Украина. И даже в такой стране, как Россия. Поскольку и там и там политические и экономические элиты в той или иной мере имеют влияние на принятие решений. В Беларуси совсем другая модель экономики – государственный капитализм. Ключевые решения остаются за Лукашенко и, может быть, узким кругом приближенных. Никаких счетов у них на Западе, я более чем уверен, нет, деньги они держат совсем в других местах – Китае, в арабских банках", – говорит эксперт.

Поэтому, по его мнению, санкции не будут иметь для них никакого значения.

"С другой стороны, введение Украиной таких санкций полностью сжигает мосты взаимоотношений Киева с режимом Лукашенко. Те вопросы, которые решались в телефонном режиме, решаться больше не будут", – считает экономист.

Он полагает, что Европа не введет экономические санкции против Беларуси.

"Такие санкции водятся не тогда, когда хотят наказать политические элиты, а когда хотят наказать народ, избравший такие элиты. Вот сейчас российский народ отвечает за агрессивную политику Путина, потому что он, народ, Путина избрал. Но когда в Европе говорят: "белорусский народ Лукашенко не избирал", "Лукашенко на этих выборах не победил", вводить экономические санкции было бы алогично", – говорит Алексей Кущ.

Эксперт представил гипотетическую ситуацию, что Европа введет экономические санкции.

"Украине никак нельзя к ним присоединяться. У нас две трети импорта из Беларуси – продукты нефтепереработки. Но, конечно, если мы хотим получать дизельное топливо для нашей армии и для наших аграриев по более высокой цене – тогда, конечно, вопрос снимается, санкции можно вводить", – говорит он.

"В целом убытки от разрыва взаимоотношений с Беларусью будут исчисляться десятками миллиардов долларов. Речь как о прямых, так и о косвенных убытках. В первую очередь я имею в виду утрату Украиной текущего геополитического положения, которое и так обесценилось после 2014 года", – заметил эксперт.

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По его мнению, взаимоотношения между Киевом и Минском за последний месяц испорчены.

"Я считаю, что точка невозврата уже пройдена. С другой стороны, какие-то минимальные надежды на то, чтобы Украина сохранила какие-то более-менее дружественные отношения с Беларусью, есть. По крайней мере, я очень внимательно слежу за риторикой Лукашенко, и мне кажется, он оставляет возможность для маневра, в первую очередь для себя, стараясь не испортить отношения с Украиной окончательно", – подытожил экономист.

Напомним, глава Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" предупредил: Украине лучше не вводить санкции против Лукашенко, он сейчас возбужден.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси".

Тем временем в Беларуси не утихают акции протеста против фальсификации выборов. Чтобы подавить выступления, власти используют все средства:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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