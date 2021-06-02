Санкции против Беларуси за захват Ryanair: эксперт предупредил о последствиях для Украины

В Украине предостерегают от дальнейшего усиления санкций против Беларуси – эксперт назвал несколько причин

От закрытия неба для белорусских самолетов Украина ничего не выиграла, а лишь создала себе дополнительные хлопоты. Но если Киев введет серьезные санкции в отношении Минска, мы можем получить большие экономические проблемы, в том числе 1000 километров границы с недружественной страной. Об этом идет речь в статье "Сегодня" о торговой войне Украины и Беларуси.

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В Украине предостерегают от дальнейшего усиления санкций против Беларуси. Эксперт Украинского центра прогнозирования Геннадий Дубов напомнил: Беларусь является пятым по значимости торговым партнером Украины. По его словам, мы таким образом можем "выстрелить себе в ногу".

"Речь идет о символическом жесте в ответ на задержание белорусского оппозиционера. Мы его сделали, даже чрезмерно. Существует проблема, в том числе украинцев, которые лечатся в Беларуси, семей, живущих на две страны, и тому подобное. Плюс существует проблема того, что мы добавляем себе 1000 километров границы с недружественной страной", – сказал он.

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Дубов считает, что Киев ничего не выиграл, но создал себе дополнительные хлопоты только ради определенного символического жеста.

"Если мы пойдем еще дальше, то мы можем получить проблемы с доставкой дизеля, бензина. Нам надо выяснить, как дорого можем заплатить за такие символические вещи", – резюмировал эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина готовит санкции против режима Лукашенко – соответствующие материалы уже на рассмотрении СНБО.

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Напомним, после инцидента с "пиратской посадкой" самолета в Минске Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске