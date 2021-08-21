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Санкции против Гужвы и Шария: новостной портал "Страна.ua" сменил адрес в интернете

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
21 августа, 09:37
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Новый адрес также могут заблокировать в скором времени
После санкций против Игоря Гужвы (на фото посередине) сайт "Страна.ua" заблокировали
После санкций против Игоря Гужвы (на фото посередине) сайт "Страна.ua" заблокировали / Фото: Facebook

В ночь на 21 августа новостной сайт "Страна.ua" сменил свой адрес в интернете (URL) на strana.news. Это произошло после того, как накануне на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против главного редактора портала Игоря Гужвы, а также против блогера и бывшего журналиста Анатолия Шария и его жены Ольги.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Политика Страны".

Что известно

Согласно этой информации, сайт заблокировали вечером 20 августа. Якобы это было личное распоряжение президента Владимира Зеленского.

"Еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в Офисе президента это было личное распоряжение Зеленского – максимально быстро закрыть доступ к "Стране"", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Так. был заблокирован домен "в зоне ua", поэтому сайт перенесли на другой домен. Однако и этот адрес в скором времени могут заблокировать, пишет "Политика Страны".

Санкции

20 августа на заседании СНБО были введены санкции против главного редактора портала "Страна" Игоря Гужвы и блогера Анатолия Шария, а также его супруги Ольги. Санкции были приняты и по отношению к 4 компаниям, связанным с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду.

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На заседании в рекомендации СБУ было вынесено "предложение по применению экономических санкций к пророссийским пропагандистам и 28 сотрудникам разведывательных и Спецслужб РФ, насаждающих российские нарративы и способствующих оккупационной власти на временно оккупированных территориях". Глава СБУ Иван Баканов заявил, что такие действия ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии и гибридной войне.

Напомним, летом 2017 года в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Cтрана.ua" Игорь Гужва. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фотодоказательства данного правонарушения. Тогда Гужва вышел под залог и через год он уже был в Вене, где попросил у австрийских властей политического убежища.

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