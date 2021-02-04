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Санкции против телеканалов: МВД предупреждает о силовых провокациях

4 февраля, 00:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В министерстве пообещали адекватную реакцию Нацполиции и Нацгвардии

В Министерство внутренних дел в последние сутки поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации в Украине путем осуществления силовых провокаций в связи с блокированием пророссийских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает пресс-служба МВД.

"Нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", - сообщил Шкиряк.

Он подчеркнул, что подразделения МВД готовы к защите территориальной целостности и сохранению внутренней стабильности в Украине, и министерство предостерегает возможных инициаторов и организаторов от подобных преступных сценариев.

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"В случае попыток осуществления любых преступных и провокационных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирования силовых и насильственных действий... подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут реагировать", – подытожил Шкиряк.

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Напомним, решение СНБО о санкциях по поводу нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZІK и NewsOne), поддержал президент Владимир Зеленский.

В то же время в Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака и заблокировать вещание телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

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МВД телеканалы санкции 112 провокации NewsOne ZIK
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