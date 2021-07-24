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Санкции СНБО против Wildberries. Почему компанию закрыли в Украине

24 июля 2021 12:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Компания "продавала" в Украине российскую пропаганду

Глава Минкульта назвал причину санкций против Wildberries. Коллаж "Сегодня"

Глава Минкульта назвал причину санкций против Wildberries. Коллаж "Сегодня"

Санкции Совета по нацбезопасности и обороне против российской компании Wildberries – это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской пропаганды.

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Об этом министр культуры Александр Ткаченко написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ритейл из российской Wildberries "продавал" российскую пропаганду и форму российских солдат. Теперь компания не будет работать в Украине.

"Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине. Минкульт будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы", – сказал Ткаченко.

Напомним, 18 июня СНБО провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса. Они касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр. Под удар попали известные лица. Читайте подробнее о принятых решениях.

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Кроме того, Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны.

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