Сайт не работает три дня, Тупицкого не пустили в суд: что происходит в КСУ

Конституционный суд снова сегодня отбивался от своего председателя

После того, как президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, сайт суда не работает уже третий день. А сегодня в здание КСУ не пустили Тупицкого и еще одного судью Александра Касминина.

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Что с сайтом КСУ?

Так, пресс-служба суда в Facebook сообщила, что с субботы официальный сайт Конституционного суда Украины по неизвестным причинам прекратил свою работу.

"Сейчас специалисты выясняют обстоятельства, которые привели к таким последствиям и принимают все необходимые меры для возобновления функционирования официального сайта суда. Все актуальные новости о деятельности КСУ мы будем сообщать на официальных страницах суда в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Тупицкого снова не пустили в здание суда

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Источник агентства УНИАН в Конституционном суде рассказал, что Тупицкого и Касминина не пустили на работу после того, как их назначение в КСУ аннулировал президент Украины. Собеседник даже показал видео, как сотрудники Управления госохраны отказываются пропускать их на территорию суда.

Это подтвердил и источник LIGA.net в КСУ, что Тупицкий и Касминин приезжали сегодня под КСУ, но попасть внутрь не смогли – охрана сослалась на указ Зеленского.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский отменил указы бывшего президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина в КСУ. В "Слуге народа" объяснили, что решение этих судей угрожали евроинтеграции.

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